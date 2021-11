L’équipe de France n’a fait qu’une bouchée des Géorgiens ce dimanche après-midi au Matmut Atlantique de Bordeaux en s’imposant sur le large score de 41 à 15. Les tricolores ont notamment inscrit six essais durant la partie, dont un doublé de Damien Penaud. Un bon moyen de préparer le choc face aux All Blacks de Nouvelle-Zélande qui aura lieu dans six jours.