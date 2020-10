Les bons plans du 16 au 18 octobre

Deux nouvelles expositions au Musée des Confluences

Le musée lyonnais fait coup double. Il présente l’exposition “l’Afrique en couleurs” où vous pourrez admirer masques, statuettes ou encore textiles ayant inspiré les plus grands couturiers du monde mais aussi l’exposition “Makay, un refuge en terre malgache” qui vous fera voyager dans l’une des zones la plus préservée de la planète. Deux expositions à voir et revoir jusqu’au 22 aout 2021.

“Portraits d’artistes et vues de Lyon” au musée Jean Couty

Le Musée Jean Couty vous propose une nouvelle exposition “Portraits d’artistes et vues de Lyon”. Une invitation à découvrir une série de 90 photos de Robert Doisneau. Cette exposition propose également des vues de Lyon peintes par Jean Couty . Rendez-vous dès ce vendredi 11h pour en profiter.

Exposition Antoine de Saint Exupéry à La Sucrière

“Un petit prince parmi les hommes” vous fait revivre les aventures extraordinaires d’Antoine de Saint Exupéry, à la rencontre du Petit Prince et de son créateur. Venez célébrer les 120 ans de cet auteur qui a marqué l’histoire.

Place au Zoo Art Show !

Une nouvelle exposition de street-art a lieu à Lyon. Le Zoo Art Show propose une exposition rue Boileau dans le 6e arrondissement. Au programme 4 000 m2 répartis sur 3 étages. L’exposition se déroule jusqu’au 20 décembre

Direction la vogue Des Abrets-en-Dauphiné

Ça bouge en centre ville des Abrets ! Place Éloi Cuchet, la vogue des marrons vous attend avec ses manèges et animations variées ! Ouverture du 17 au 25 octobre, tous les jours à partir de 14h.

Joseph Bernard à l’honneur au musée Paul Dini

À Villefranche, la première étape de cette exposition, consacrée à Joseph Bernard, présente une soixantaine d’œuvres sculptées et quarante dessins, révélant au public le talent de dessinateur de Joseph Bernard. Le musée ouvre ses portes dimanche.

