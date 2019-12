Les bons plans du 20 au 22 décembre

Escape Game géant dans les rues de Bourgoin

L’escape game géant Sinheyski vous plonge dans une aventure familiale à travers les rues commerçantes et les lieux culturels de la ville afin de retrouver l’artefact sacré des fêtes de Noël. Une aventure haute en émotions avec des mascottes géantes, des ballades en calèche, un carrousel de Poney ou encore un laser-game.

Samedi 21 décembre, 14h – Esplanade La Folatière – Bourgoin-Jallieu / Tarif : 7 euros pour l’achât de cadeaux distribués aux enfants. Inscriptions ici

La bande dessinée s’invite aux Célestins

Les Célestins se mettent aux couleurs de la bande dessinée et invitent Lyon BD à prendre ses quartiers au Théâtre le temps de l’événement Strip en scène.

Au programme : spectacles, rencontres avec des auteurs de BD, ateliers pour petits et grands, expositions, espace de lecture…

Théâtre des Célestins – jusqu’au 28 décembre – programme de l’événement ici

Venez redécouvrir les légendes du sport

Pour sa troisième exposition, l’artiste lyonnais Bur met en lumière le monde du sport, un domaine qu’il affectionne particulièrement. Venez découvrir sa série d’œuvres originales représentants certaines figures emblématiques du sport mondial : Andre Agassi, Michael Jordan, Ayrton Senna, Diego Maradona et bien d’autres…

Le 20 décembre de 10h à 18h – Physiconcept, 6 rue Bugeaud – Lyon 6 – Plus d’infos ici

Un jeu de piste gourmand dans les rues de la Presqu’île

Praline et Rosette (organisatrice de balades gourmandes) et Hally Event (créatrice de jeux de piste) proposent aux lyonnais un jeu de piste gourmand de 2h à faire entre amis ou en famille dans les rues de la presqu’île. Au menu : énigmes à résoudre, anecdotes insolites et dégustation !

Jusqu’au 28 décembre – 19,50 pour une personne / 15 euros pour une équipe de 4 personnes – le principe et les règles du jeu sont à retrouver sur le site

Un adorable village de nounours vous attend à Craponne

À Craponne il y a une tradition qui dure depuis des années. À chaque période de Noël, l’un des jardins de la ville accueille près de 200 ours en peluche, mis en scène dans un village de Noël entièrement imaginé. Un village familial et magique capable d’émerveiller petits et grands.

Jusqu’au 12 janvier, de 17h à 23h et les week-ends de 9h à 23h30 / Rue de Verdun à Craponne

Venez rencontrer le Père-Noël à Confluence

Paré de ses plus belles lumières et décorations, le centre commercial Confluence accueille ce week-end le Père Noël. Les enfants pourront venir prendre la pose à ses côtés et pour les plus gourmands un goûter sera organisé le 22 décembre au pied du grand sapin.

Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence / Père Noël du 21 au 23 décembre de 11h à 14h puis de 15h à 19h, puis le 24 décembre de 10h à 13h – Pause sucrée le 22 décembre de 14h30 à 18h30

La patinoire c’est pour les petits… et les grands

Cette année, la patinoire des Lumières a posé ses valises place Ambroise Courtois. À deux pas du marché de Noël, venez enfiler des patins et profiter des sensations de la glisse en plein air.

Jusqu’au 5 janvier. Les samedis et dimanches, la patinoire est ouverte dès 9h30 pour les tout-petits (moins de 6 ans) et à partir de 12h pour tous. Plein tarif : 5 euros / tarif réduit : 3,50 euros. Plus d’informations ici

Dernière chance pour profiter de la féerie des marchés de Noël

C’est le dernier week-end avant Noël. Les marchés de Noël de Croix-Rousse et de la place Carnot vous attendent pour un dernier tour de piste avant les fêtes.

Place de la Croix Rousse- 69004 Lyon – Jusqu’au 23 décembre / Place Carnot – 69002 Lyon – Jusqu’au 24 décembre – Plus d’informations ici