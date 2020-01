Les bons plans du 31 janvier au 2 février

Lyon fête la chandeleur !

Le samedi 1er et dimanche 2 février 2020, le Lyon Crêpes Festival revient pour une 2e édition ! Après une première édition aux Halles de la Martinière, l’équipe installe son comptoir breton gourmet et éco-responsable sous la serre de ce tiers-lieu remuant.

Samedi 1er janvier de 11 h 30 à 22 h 30

Dimanche 2 janvier de 11h30 à 16 h

70 Quai Perrache, 69002 Lyon

Plus d’informations ici

Soupe en scène, Lyon

Du 30 janvier au 1er février 2020 les bénévoles de Soupe en Scène relèveront avec le chef de nouveaux défis pour vous offrir un spectacle et des recettes de soupe d’exception. Un évènement plus en détail içi

Festival Sport, Littérature et Cinéma 2020, Lyon

Pour sa 7ème édition, le Festival Sport, littérature et cinéma frappe un grand coup avec la présence de Michel Platini lors de sa soirée d’ouverture. L’occasion de retracer avec lui lors de la projection du documentaire de Gaël Leiblang « Michel Platini, le libre joueur » une carrière bien remplie, sur puis en dehors des terrains.

Le 31 janvier, samedi 1er janvier et dimanche 2 février 2020

Cinéma Institut Lumière, Le Hangar,25 rue du 1er film, 69008 Lyon 8ème

Plus d’informations ici

Musée des pompiers, Lyon

Chaque dimanche d’ouverture, le musée propose une visite guidée de ses collections à 15h. Elle permet de découvrir la collection de casques, tenues, lances, pompes et motopompes. La visite s’adapte en proposant également de voir des véhicules actuels de la caserne Lyon Duchère.

Le dimanche 2 février 2020 de 15 h à 16 h 30

358 Avenue de Champagne, 69009 Lyon

Plus d’informations ici

Festival Drôle d’endroit pour des rencontres 2020, Bron

Le rendez-vous incontournable des amoureux du 7ème Art et des curieux est de retour pour sa 29ème édition ! Rendez-vous à Bron, au cinéma Les Alizés, pour 5 jours d’avant-premières, de tables rondes mais surtout d’échanges avec ceux qui font le cinéma.

Du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février 2020

Cinéma Les Alizés, 214 avenue Franklin Roosevelt, 69500 Bron

Tarifs : 6,50 €

Tarif réduit : 5,60 €

Adolescent : 4,50 € (-16 ans)

Plus d’informations ici

Salon du bien-être en Beaujolais

Venez nombreux au 1er salon du Bien-être en Beaujolais le 1er Février 2020 à Denicé au beau milieu des vignes. Au programme de la journée des ateliers et conférences, une tombola gratuite avec des cadeaux à gagner.

1er février 2020 de 10 h 30 à 18 h

Entrée gratuite

Domaine des sources 105 routes des sources 69640 Denicé

Plus d’informations ici

Bric à Brac, Villefranche

Du foyer Notre Dame des Sans Abri. Venez chiner meubles, livres, vêtements adultes et enfants, chaussures, vaisselle, tableaux, luminaires, jouets…

Samedi 1er janvier de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

433 rue André Desthieux, Villefranche-sur-Saône

Plus d’informations ici

Une demi-journée en immersion totale dans le monde de la scène

Samedi 1er Février 2020, l’EPAS ouvrira ses portes de 10h à 12h au Centre Omnisport de Mâcon pour présenter sa formation pluridisciplinaire aux métiers d’acteur, chanteur et danseur, en vue des admissions de Septembre 2020.

“Les mots du Tarot”, Condrieu

Pour ceux qui aiment le hasard, les surprises et les horoscopes ! Une journée d’écriture pour jouer, faire place à l’aléatoire, et construire un récit improvisé à chaque tirage d’une ou plusieurs arcanes d’un tarot de Marseille.

Le 1er février 2020 de 09h30 à 17h00

Condrieu – Maison des associations – 77, route nationale 69420 Condrieu

Plus d’informations ici

Courir pour elles, Pierre-Bénite

Rejoignez l’équipe ouverte à toutes les habitantes de la commune et leurs proches (familles, collègues…) souhaitant participer à “Courir pour elles”.

1er et 2 février 2020 de 09h00 à 17h00

Place Jean-Jaurès, Pierre-Bénite

Plus d’informations ici

Musée de Bourgoin-Jallieu

Après-midi parents-enfants : “A la découverte des Antonins”

Samedi 1er février, à partir de 14h30

Musée, 17 rue Victor Hugo, Bourgoin Jaillieu

Plus d’informations ici

“Voyage en Russie”, Grenoble

Pour une nouvelle exposition, l’association Droujba 38 vous propose un itinéraire découverte et de contemplations des paysages russes. Entre traditions et modernité… Entre villes et campagnes… Entre taïga, lacs, mers, et montagnes… Venez découvrir quelques-uns des mille visages d’une Russie que vous n’imaginez pas !

Vendredi 31 janvier, Samedi 1 et 2 février de 09h00 à 19h00

6 rue Berthe-de-Boissieux, Grenoble

Entrée gratuite

Plus d’informations ici