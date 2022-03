Les cas de Covid en forte baisse dans les classes lyonnaises

Ce vendredi, l’académie de Lyon a publié un nouveau point sur la situation des cas de Covid dans les établissements scolaires. On remarque que la situation sanitaire s’est largement améliorée au sein de l’académie.

Cette semaine, 272 élèves ont été testés positifs dans l’académie de Lyon, soit 0,02% et l’académie a recensé 5 enseignants positifs. Cette semaine, seulement 3 classes étaient fermées dans le département du Rhône et aucune classe n’a été fermée dans les autres départements de l’académie. Il y a quinze jours, ce sont 524 fermetures de classes qui étaient enregistrées avec 7 217 élèves et 307 enseignants qui étaient testés positifs au Covid-19.