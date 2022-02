Les chantiers participatifs de plantations ouvrent ses portes ce samedi

Un projet de forêt “comestible et gourmand” sera créé en plein cœur du quartier des Prés Saint-Jean à Chalon-sur-Saône, le mercredi 2 mars à partir de 14h et le samedi 5 mars à partir de 9h. Vous allez pouvoir aider à la création de la forêt. Une action, qui a pour objectif de créer des espaces nourriciers, selon le modèle de la forêt naturelle pour l’humain et la biodiversité, mais aussi constituer des oasis de fraîcheur capables d’atténuer les conséquences du changement climatique.

Ce projet est participatif et propose différents ateliers adaptés aux habitants (enfants, personnes âgées ou en situation de handicap). Pour participer à la création de la forêt comestible, il va falloir se munir d’une tenue adaptée et le rendez-vous est fixé sur les pelouses de l’Espace Jean-Zay au 4 rue Jules-Ferry à Chalon-sur-Saône.