Les chiffres avant le 125ème derby

Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne, 11ème journée de Ligue 1, dimanche 21 heures. A vivre dès 20 heures en intégralité sur Tonic Radio .

2 : Cela fait deux saisons que les deux équipes ne se sont pas affrontées en Ligue 1, le dernier match ayant eu lieu le 21 janvier 2022 devant seulement 5 000 spectacteurs (Covid). L'OL de Peter Bosz l'avait emporté 1-0 grâce à un penalty de Moussa Dembélé. Il faut remonter en fait au 1er mars 2020 pour trouver trace d'un derby devant un stade sans restriction de public (2-0, Dembélé x 2). Le 8 novembre 2020, c'est à huis clos (Covid) que l'OL avait gagné 2-1 (Kadewere x2).

4 : Dans l'histoire du Derby, quatre joueurs ont réussi l'exploit d'inscrire un triplé. Ils sont tous Lyonnais Fritz Woehl en 1951, Ángel Rambert en 1963, Fleury Di Nallo, en 1971 et Alexandre Lacazette en 2015.

5 : Alexandre Lacazette a marqué 5 buts dans les derbys. Il a notamment inscrit un triplé lors du dernier derby à Gerland (3-0, 8 novembre 2015). Il n'a plus marqué depuis face aux Verts et ne les a plus affrontés depuis le 5 février 2017 à Geoffroy-Guichard (défaite 2-0). Il ne les a jamais joués au Groupama Stadium puisqu'il était blessé lors du match aller en 2016-2017 (victoire 2-0, buts de Darder et Ghezzal).

Comme des milliers de Lyonnais Alexandre #Lacazette le confirme : « Pas de vert dans les placards à la maison »#derby #OLASSE dimanche dès 20 heures en intégralité sur @tonic_radio pic.twitter.com/xruVbJXmwQ — Tonic Radio (@tonic_radio) November 8, 2024

6e : L’OL occupait avant cette journée la 6ème place au classement de la Ligue 1 avec 15 points. L’ASSE occupait pour sa part la 16ème position avec 10 points.

6 : le nombre d'entraîneurs ayant dirigé les deux clubs. au niveau professionnel : Robert Nouzaret, Robert Herbin, Jacques Santini, Alain Perrin, Claude Puel et Rudi Garcia.

9 : Le plus grand nombre de buts marqués lors d'un derby. Le 22 septembre 1963, le derby se termina sur une victoire 5-4 des Verts à Gerland.

31 : le nombre de joueurs passés par les deux clubs. On peut citer Grégory Coupet, François Clerc, Patrice Carteron, Mathieu Bodmer, Aimé Jacquet, Steed Malbranque, Bafétimbi Gomis, Frédéric Piquionne, Bernard Lacombe, André Guy...Jordan Veretout, Stéphanois en 2016-2017, est le dernier de cette liste. A l'époque, il avait perdu son premier derby à Lyon (2-0) et gagné son second à Saint-Etienne (2-0).

125 : Ce sera le 125ème derby toutes compétitions confondues de l’histoire entre l’Olympique Lyonnais (OL) et l’AS Saint-Étienne (ASSE). Le bilan fait état de :

46 victoires pour l'OL

44 victoires pour l'ASSE

34 nuls

La majeure partie des confrontations se sont déroulées en Ligue 1 (112 matchs), 4 derbys en Ligue 2, 5 en Coupe de France, 1 en Coupe Drago, 1 en Challenge des Champions et 1 en Coupe de la Ligue.

59 000 : L'affluence annoncée pour ce dimanche. La dernière grande affluence, un soir de derby au Groupama, remonte au 25 février 2018 où 58 069 spectateurs avaient pris place. Dimanche soir, 59 000 personnes sont attendues, la rencontre pourrait être le record d'affluence du stade.

J.H (avec Laura Battista).

Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne, 11ème journée de Ligue 1, dimanche 21 heures. A vivre dès 20 heures en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous sur les réseaux sociaux X, Instagram et Facebook Tonic Radio pour le debrief en vidéo, ainsi que sur le site internet Tonic Radio pour le compte-rendu du match.