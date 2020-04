Les collectes réduites à Pâques

En temps normal, les veilles ou les lendemains de jours fériés, dans certaines communes, des collectes de déchets supplémentaires sont assurées l’après-midi. Mais cette année, avec l’instauration du confinement, les choses seront un peu plus différentes car la Métropole de Lyon a annoncé qu’elle devrait réduire ces collectes de remplacement.

Le 13 avril, le lundi de Pâques, la collecte des ordures ménagères sera assurée uniquement à Lyon, Villeurbanne et Tassin-la-Demi-Lune. Pour les communes de Corbas et d’Irigny, il faudra attendre le mardi 14 avril pour la récolte des bacs jaunes et le jeudi 16 avril pour les bacs gris.

Pour les autres communes de la Métropole, cette dernière a annoncé qu’il n’y aurait pas de collecte le lundi 13, ni de collecte de remplacement le mardi 14 avril. De plus, la collecte des bacs jaunes prévue dans la semaine sera remplacée par une collecte de bacs gris.

La Métropole appelle également ses habitants, concernés par l’absence de collecte, à « bien conserver le bac de tri jusqu’à la prochaine collecte ». Il est également possible de se renseigner pour connaitre les détails des collectes commune par commune.