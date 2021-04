Les conducteurs trottinettes : les « mauvais élèves » sur la route

Le comportement des utilisateurs de trottinettes électriques pose question. beaucoup ne respectent pas les règles du code de la route et adoptent des comportements dangereux selon un baromètre de la sécurité routière publié mardi par Axa Prévention.



D’après Axa Prévention, 40% d’entre des personnes qui utilisent des trottinettes disent ne pas connaître précisément les règles et “25% n’en ont même jamais entendu parler”. Ils sont encore 8 sur 10 à rouler sur les trottoirs alors que c’est désormais interdit et 59% d’entre eux admettent passer à côté des piétons à vive allure.



78% d’entre des utilisateurs affirment téléphoner en roulant, 72% avouent envoyer ou consulter des SMS en conduisant, 65% déclarent encore consulter les réseaux sociaux.



Concernant l’alcool, le constat n’est pas plus brillant. 49% conduisent après avoir bu plus de deux verres de boisson alcoolisée. Concernant les stupéfiants , 45% des usagers prennent le guidon après avoir consommé des produits illicites (cannabis ou autres).



A l’inverse, les automobilistes se sont assagis au volant même si 74 % des conducteurs roulent à 10 ou 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, contre 81 % en 2019.

65 % des automobilistes ne s’arrêtent toujours pas au feu orange. C’est le taux le plus bas enregistré depuis 17 ans. Ils étaient 71 % en 2019.

En revanche, le téléphone au volant reste une mauvaise habitude très ancrée chez les usagers de la route. 69 % de ces derniers l’ont utilisé en conduisant en 2020, contre 70 % en 2019. Pour rappel, l’usage du téléphone au volant multiplie par 3 le risque d’accident.