Les déclarations surprenantes de Megan Rapinoe au sujet de ses ex-partenaires à l’OL

L’autobiographie de l’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais Megan Rapinoe a été publiée ce jeudi en France. L’Américaine est notamment revenue sur son passage à l’OL. La joueuse n’a visiblement pas gardé un très bon souvenir de son expérience entre Rhône et Saône.



Dans ce livre, la Ballon d’Or 2019 décrit “une période solitaire et démoralisante” lors de sa saison sous le maillot lyonnais en 2013. La milieu de terrain de 35 ans a même qualifiée ses coéquipières de l’époque de “tristes”, “reservées” et “peu sociables”.



La meilleure joueuse de la dernière Coupe du Monde féminine évoque également une relation “électrique” avec l’entraîneur de l’époque, Patrice Lair. Son départ de l’OL a donc été vécu comme un soulagement. “Je n’ai jamais été aussi heureuse d’embarquer dans un avion.”



Des déclarations qui ne devraient pas tarder à faire réagir.