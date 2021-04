Les écoles maternelles et primaires rouvrent ce lundi

C’est la rentrée, après une semaine de cours à distance et deux semaines de vacances, les cours reprennent. En présentiel pour les maternelles et les primaires, et en distanciel pour les collégiens et les lycéens. Reste à savoir si les plateformes vont ternir.



Le protocole sanitaire est renforcé, avec 400 000 tests salivaires dès cette semaine et la fermeture des classes dès qu’un cas est détecté. “C’est un protocole vraiment très sévère qui va forcément amener à un nombre non négligeable de fermetures de classes”, a reconnu Jean-Michel Blanquer ce dimanche, qui préfère toutefois “une petite minorité de classes fermées que l’ensemble des écoles fermées.”



Selon le ministre de l’Education nationale “C’est essentiel de faire revenir à l’école les enfants” en estimant que l’institution “n’est pas responsable en soi de l’épidémie” et que les établissements scolaires sont des lieux “où on respecte plus les gestes barrières” qu’ailleurs.

A Lyon, le retour de la viande une fois par semaine

La ville de Lyon a annoncé le retour de la viande une fois par semaine dans les cantines. Seulement, quand un repas composé de viande sera proposé, l’entrée sera supprimée du menu. Un choix justifié par la nécessité de gagner du temps afin de faire manger tous les enfants.

L’adjointe au maire en charge de l’Education a tenu à insister sur la dimension exceptionnelle de cette mesure : “Ce n’est donc pas un retour à la normale. Nous allons proposer ce menu “adapté” aux circonstances sanitaires probablement jusqu’au mois de juillet.“