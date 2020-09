Les Étoiles filantes : une vente aux enchères d’objets de champions ce jeudi

L’association Les Étoiles Filantes organise une vente aux enchères ce jeudi aux puces du canal à Villeurbanne en présence de Martin Fourcade et Tessa Worley, parrain et marraine de l’association.



Vous pourrez acquérir le maillot jaune de Julian Alaphilippe, un maillot dédicacé des joueurs de l’OL mais aussi des objets appartenant à Roger Federer, Kylian Mbappé, Tony Parker ou encore Tony Yoka. Une centaine de champions français et internationaux ont répondu à l’appel de cette association.



Les bénéfices de la vente seront reversés à l’association Les Étoiles Filantes qui lutte contre le gliome infiltrant du tronc cérébral. Une maladie qui touche les enfants de 5 à 10 ans.

Une partie des fonds servira à financer la construction de l’Espace parents de l’IHOPe (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique) et à aider la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral au Centre Léon Bérard.



Rendez-vous aux Puces du Canal à partir de 18h30. Plus d’informations sur lesetoilesfilantes.org et retrouvez le catalogue en ligne sur ici