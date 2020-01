Les ex-soeurs siamoises rentrent au Cameroun

Bissie et Eyenga, les ex-sœurs siamoises, rentrent au Cameroun. Elles ont été opérées à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron en novembre. Ce mardi, les deux fillettes d’un an et leur mère ont pris l’avion du retour.



Après 3 mois à Lyon et un dernier bilan, qui a confirmé qu’elles étaient désormais en pleine forme, la petite famille retourne chez elle, au Cameroun. Les petites filles seront toujours suivies par la Chaîne de l’Espoir.



Pour rappel, Bissie et Eyenga sont nées unies au niveau du foie et de la base du thorax en novembre 2018. A l’issue de la première opération, Bissie avait dû subir une seconde intervention, à cœur ouvert fin-novembre 2019.

Il y a quelques jours, les jumelles Bissie et Eyenga ont passé une dernière visite de contrôle à l’hôpital. Verdict : tout va très bien ! ☀️ Gepostet von La Chaîne de l'Espoir am Mittwoch, 15. Januar 2020