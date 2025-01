Les explications de Textor : l’OL a besoin de « plus de préparation, de constance et d’expérience »

Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor, a expliqué les raisons de l'éviction de Pierre Sage, après la décision prise lundi de se séparer de l’entraîneur. Dans un entretien à l’AFP, Textor a souligné que Sage avait été l’homme idéal pour « apaiser les esprits dans un vestiaire déjà installé » et « gérer l’alchimie complexe de l’intégration de nouveaux joueurs ». Cependant, il estime que cette saison, l’OL a « relativement mal joué par rapport à son potentiel ».

Il a précisé que l’équipe avait désormais besoin de « plus que de la magie » et de « préparation, de constance et de plus d’expérience », une expérience que Paulo Fonseca, son successeur, devrait apporter au club. L'Américain a confirmé l'imminence de l'arrivée du Portugais.

J.H.