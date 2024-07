Les féminines de l’OL joueront bientôt au Matmut Stadium ?

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, dévoile de plus en plus son plan pour l'avenir du sport lyonnais, et il semblerait qu'il veuille concentrer plusieurs équipes à Gerland. En effet, après avoir annoncé il y a quelques semaines que l'équipe féminine de LDLC ASVEL jouerait au Palais des Sports de Gerland à partir de 2025, Grégory Doucet souhaite désormais voir le LOU Rugby et l'OL féminin cohabiter au Matmut Stadium. L'idée est intéressante, mais un problème de taille risque de freiner les avancées de ce projet : l'aménagement du stade est actuellement totalement inadapté aux besoins des deux équipes. Les vestiaires ne sont pas conçus pour l'OL Féminin, et il en va de même pour les centres d'entraînement. De plus, la pelouse du stade est une pelouse hybride et de taille différente de celles utilisées habituellement dans le foot. L'idée prend forme à la mairie, mais aucun plan concret n'a été dévoilé pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que des discussions entre toutes les parties auront lieu et le maire serait prêt à investir dans ce projet.

K.M