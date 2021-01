Les Français ont perdu six mois d’espérance de vie avec la pandémie

C’est du jamais vu depuis 1945, la natalité en France est au plus bas en 2020 selon les chiffres de l’INSEE. On comptabilise 13 000 naissances de moins qu’en 2019.

Les mariages ont diminué de 34 %, la faute bien évidemment à la situation sanitaire.



Le COVID-19, qui a également entraîné une baisse de l’espérance de vie, de cinq mois pour les femmes et 6 mois pour les hommes. Pour atteindre respectivement 85,2 ans pour les premières et 79,2 ans pour les seconds.



658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3% de plus qu’en 2019.

L’institut estime qu’au 1er janvier 2021, la France comptait 67,4 millions d’habitants, en hausse de 0,3% par rapport à 2019.