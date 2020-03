Les Français passent un temps record devant la télévision

Médiamétrie a diffusé les audiences télévisées du mois de mars. Le confinement semble avoir pour effet de scotcher les Français devant leur télévision avec une moyenne de 4h29 par jour pour le mois de mars.

Il s’agit du plus “haut niveau historique” d’audience du média, avec 44 minutes de visionnage en plus qu’en mars 2019 par jour et par personne.

Les chaînes les plus visionnées ont été les celles d’information. BFM TV a notamment signé un record historique à 4,1% de part d’audience, soit 1,9 point de plus qu’au mois dernier.