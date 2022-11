Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d’une aide allant de 50 à 200 euros

Dans une interview publiée ce dimanche dans les colonnes du Parisien, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal a annoncé que les Français qui se chauffent au bois auront droit à une aide de l’Etat de 50 à 200 euros, sous conditions de revenus. Ils pourront faire leur demande à partir du 22 décembre prochain.

Le ministre a également dévoilé les conditions pour accéder au chèque bois énergie. “Il suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu’à 2 260 euros pour une personne seule et jusqu’à 4 750 euros pour un couple avec deux enfants. L’aide ira de 50 à 200 euros”, a-t-il précisé.



Cette aide devrait coûter près de 230 millions d’euros à l’Etat. D’autres mesures seront notamment prises face à la flambée des prix de l’énergie. Un chèque énergie exceptionnel, allant de 100 à 200 euros, sera notamment versé d’ici la fin de l’année à environ 12 millions de ménages.