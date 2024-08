Les fumées des incendies du Canada visibles dans le ciel lyonnais

Le soleil règne ce lundi à Lyon, mais une teinte jaunâtre est visible dans le ciel. Selon Lyon Météo, il s'agit des fumées provenant des incendies du Canada. Déclenchées par la foudre, ces flammes touchent l’Ouest du pays et causent d'importants feux de forêt. Dans le parc national de Jasper, l’incendie est encore actif sur 33 000 hectares et est partiellement hors de contrôle. Il s'agit du plus important feu de forêt observé depuis 100 ans dans ce parc naturel.

Le phénomène pourrait de nouveau être observé ce mardi dans la capitale des Gaules

Vous trouvez peut être le ciel un peu brumeux ce matin ? Il s'agit des fumées des incendies du Canada transportées jusqu'à nous dans le flux d'ouest océanique ! pic.twitter.com/09m0vKew6k — Lyon Météo (@LyonMeteo69) August 19, 2024

ML