Les JO 2022 débutent officiellement ce vendredi

La cérémonie d’ouverture des 24es jeux olympiques de 2022 se déroulera au « Nid d’Oiseau », le stade olympique de Pékin ce vendredi à 13h (heure française).

La flamme olympique embrasera le ciel de Pékin et sera retransmis sur les écrans du monde entier. En France, la cérémonie sera diffusée en intégralité et en direct sur France 2.

La délégation française, qui compte 88 athlètes, espère battre son record de médailles. Pour rappel, en 2018 la délégation française a remporté 15 médailles à Sotchi et à Pyeongchang, en 2018 (5 d’or, 4 d’argent et 6 de bronze). Cette année, et jusqu’au 22 février, les athlètes de l’équipe de France tenteront de faire mieux que la 9èmeplace au classement des médailles.

Le biathlon est le sport où les Français brillent le plus, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et Simon Desthieux font partis des favoris. Pour les femmes, elles sont quatre à espérer décrocher l’or olympique, Justine Braiza-Bouchet, Anaïs Chevalier Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon.

Concernant le ski alpin, Alexis Pinturault figure parmi les prétendants à une médaille, voire à un titre olympique. Il a déjà été double médaillé argent et bronze à Pyeongchang.

D’autres athlètes sont attendus sur les podiums notamment Perrine Laffont et Tess Ledeux en ski acrobatique, Benjamin Cavet en ski de bosses ou encore Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron en patinage artistique.