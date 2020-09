Les Journées de défense et citoyenneté peuvent reprendre après avoir été interrompues mi-mars.



Le format est adapté, afin de résorber le retard pris suite à leur report lié aux mesures contre la COVID-19. Au total, environ 340 000 jeunes Français auraient dû être convoqués entre le 15 mars et le 31 août.

La session durera 3h30, afin de réaliser deux sessions par jour tout en répondant aux deux objectifs-clés : sensibiliser et informer sur les missions et les métiers de la défense ; détecter et orienter les jeunes décrocheurs en difficulté avec la langue française.



A noter que pour les jeunes de 17 ans et plus qui n’ont pas pu effectuer la Journée de défense et citoyenneté au premier semestre, il suffira également de fournir cette attestation pour pouvoir s’inscrire au permis de conduire.