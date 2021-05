Les Lyonnais sont invités à donner leur avis sur la piétonnisation du cours Charlemagne

Une expérimentation de piétonnisation a été menée cours Charlemagne à Lyon. Entre la rue Montrochet et le quai Antoine Riboud, des aménagements provisoires (espaces piétons agrandis, piste cyclable le long de la voie de tram et mobiliers d’assise et de déjeuner) ont été réalisés suite à une démarche globale de concertation débutée en 2020 avec les habitants. La Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et Lyon Confluence proposent conjointement des ateliers participatifs et des animations du 19 mai à la mi-juillet.

Sur cette période, les habitants, les salariés, les commerçants, les piétons et les cyclistes sont invités à venir donner leur avis sur les aménagements au travers d’ateliers et d’animations autour des modes actifs. L’objectif de cette opération étant que les citoyens donnent leur perception, partagent leur expérience et testent ces nouveaux aménagements.

Dans l’objectif de sensibiliser les piétons et les cyclistes, diverses animations vont aussi être menées : le partage de la rue avec le tram, des parcours pédagogiques pour les cyclistes, des ateliers réparation vélo et des dispositifs pour les plus jeunes afin d’apprendre à se déplacer à pied en toute sécurité.