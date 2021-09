Les Lyonnaises se qualifient pour la Champions League

L’OL Féminin disputera la Women’s Champions League sans passer par les barrages. Les joueuses de Sonia Bompastor disputaient le match retour du 2e tour de qualification de la compétition qu’elles ont remporté à huit reprises face à Levante. Après avoir pris la première manche en Espagne (1-2), les Lyonnaises ont réitéré en l’emportant sur le même score hier au Groupama OL Training Center.

Mais que ce fut compliqué face à des joueuses de Levante venues pour se venger et en découdre avec beaucoup d’agressivité mise dans les duels. Auteures d’une première mi-temps moyenne sans véritable occasion, les joueuses rhodanienne rentraient aux vestiaires avec la qualification en poche, mais non sans doutes. Dès la reprise, l’OLF montraient plus de détermination et s’offraient des situations dangereuses. Jusqu’à la 60e minute de jeu, le moment choisi par Amel Majri pour débloquer le compteur de but grâce à un coup-franc direct. Juste avant de délivrer une merveille de centre sur la tête de Catarina Macario qui doublait la mise trois minutes plus tard (63′).

Mais Levante ne rendait pas les armes et réduisait le score dans la foulée après un cafouillage sur corner (64′). 2-1 score final, comme à l’aller et la qualification en poche donc pour les phases de poules de Ligue des champions dont le tirage au sort aura lieu le 13 septembre prochain.