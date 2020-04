Les masques “grand public” bientôt disponibles dans les pharmacies

Les masques “grand public” pourront désormais être vendu en pharmacie à partir de ce lundi. Un arrêté du ministère de la Santé publié ce samedi, dans le Journal Officiel, autorise la vente de ces protections qui permettent de limiter la propagation du coronavirus.



Plusieurs types de masques seront mis en vente. Le ministre de la Santé a indiqué que les protections de base coûteront entre 2 et 5 euros. En revanche, des masques plus sophistiqués et réutilisables seront vendus entre 10 et 15 euros.