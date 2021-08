Les Masters de pétanque 2021 débarquent à Trévoux

“Vous avez les meilleurs joueurs au monde”. Patrick Grignon, patron des arbitres en France et élu à la FFPJP (Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal) annonce la couleur.

Les Masters de pétanque 2021 font escale à Trévoux (Ain). Située à 25 km au nord de Lyon, la commune d’environ 7100 habitants accueille ce mercredi 18 et jeudi 19 août la 5e étape des Masters. Un événement en collaboration avec l’agence Quarterback, la FFPJ, le club de la Pétanque Trévoltienne ainsi que les collectivités (le département de l’Ain, la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, la région Auvergne-Rhône-Alpes).

Le maire de Trévoux est très satisfait et fier d’organiser ce genre de compétition : “Accueillir cette manifestation de renommée internationale dans le monde de la pétanque est une vraie fierté pour la ville. […] Les Masters de Pétanque sont donc une opportunité rêvée pour faire rayonner la ville au niveau national voire international. Etant moi-même amateur et joueur de pétanque, c’est avec envie et impatience que nous attendons la tenue de cet évènement qui va réunir les meilleurs joueurs mondiaux de pétanque”, déclare t-il.

Même enthousiasme du côté de Gustave Sarrazin, président du club de la Pétanque Trévoltienne : “Les Masters de pétanque sont à ce jeu, ce que Roland Garros est au tennis. Un spectacle télévisé suivi par des millions de personnes qui ne sont pas toutes licenciées. Il me semble que le but, voire le rêve de tout président de club de pétanque est de pouvoir accueillir un jour une étape de cette compétition.”

Conférence de presse de la 5e étape des Masters de pétanque 2021, de gauche à droite : Marc Alexandre, la voix de la pétanque, speaker-animateur des compétitions, Gustave Sarrazin, président du club de la Pétanque Trévoltienne, Marc Péchoux, maire

de Trévoux, Fabrice Laposta, directeur technique de l’agence Quarterback, Henri Latour, l’un des 2 vice-présidents de la Pétanque Trévoltienne, et Patrick Grignon, patron des arbitres en France et élu à la FFPJP.

Tous les acteurs présents lors du point presse espèrent que la fête sera belle et que le public répondra présent. A cette occasion, il y aura 1574 places disponibles en tribune : 400 réservées pour les partenaires, le reste pour le public.

Un événement gratuit

Ils ont évoqué certaines dispositions pour les spectateurs. L’accès sera possible sous présentation d’un pass sanitaire. Concernant celui-ci, des vigiles seront présents aux entrées. Gustave Sarrazin précise qu’un système de bracelet sera déployé pour éviter de recontrôler les gens. De l’animation sera présente, la restauration sera également possible sur place. Assister à cette compétition prestigieuse de pétanque est gratuit.

Le Boulodrome Paco Gutierrez, qui accueillera les parties.

Du côté des joueurs, Fabrice Laposta, directeur technique de l’agence Quarterback, organisateur de l’évènement, a indiqué qu’ils arriveront ce mercredi, en milieu d’après-midi.

Voici le programme complet de cette étape :

Mercredi 18 août :

09h15 : Masters Jeunes Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés. En présence de Dylan Rocher (Champion du monde)

10h00 : Sélection de l’équipe locale. Qui seront les 3 représentants Trévoltiens qui se confronteront aux champions des Masters de Pétanque ?

17h00 : Finale de l’Étape des Masters Jeunes et de la sélection locale. Les 8 meilleures équipes de l’été se retrouvent pour la Finale Nationale des Masters Jeunes.

19h00 : Tournoi Gentleman : parties conviviales entre élus locaux, partenaires de l’événement et champions des Masters de Pétanque.

20h00 : Présentation des équipes et tirage au sort

Jeudi 19 août :

09h00 : Quarts de finale

11h00 : Parties de classement pour les perdants des quarts de finale

14h00 : Première demi-finale

Pas avant 15h30 : Deuxième demi-finale

Pas avant 17h : Finale

La suite et fin de ces masters se constituera d’une 6e étape, les 24, 25 et 26 août, à Nevers (Nièvre), une 7e étape, les 31 août et 1er septembre, à Romans-sur-Isère (Drôme) avant un final four les 8 et 9 septembre aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône).