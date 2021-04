Les motards en colère manifestent ce samedi

Après une manifestation en février dernier qui avait réuni plus de 1 000 motards, La FFMC69 appelle les motards à manifester samedi 10 avril à 13h Place Bellecour contre la nouvelle directive européenne de 2022 qui impose un contrôle technique pour les deux et trois roues motorisées dans le but de réduire les accidents, la pollution et le bruit.



Une directive “injustifiée“



La nouvelle directive prévoit une possibilité de dérogation en faisant état de mesures « alternatives » pour améliorer la sécurité routière des deux-roues motorisés et en montrant que l’accidentalité de ces usagers de la route a baissé. La FFMC affirme que les études révèlent un taux d’accidents de 0,5% concernant l’état technique des deux-roues motorisés. L’association rappelle à la même occasion qu’une moto réalise une révision en garage tous les 6 000 km soit cinq fois plus souvent qu’une voiture.



C’est donc dans ce cadre-là que la FFMC appel à dire “non” ce samedi à 13h. Attention donc aux problèmes de circulation dans la zone Bellecour en ce samedi après-midi.