Les Nuits de Fourvière débutent ce mardi

Après de nombreuses interrogations autour de son organisation cette année en raison du contexte sanitaire, l’édition 2021 des Nuits de Fourvière aura bien lieu. Le festival international de la Métropole de Lyon se déroulera du 1er juin 2021 au 30 juillet 2021 dans les Théâtres de Fourvière.

Depuis 1946, des spectacles mêlant théâtre, danse, cirque et musique sont proposés au public et mettent à l’honneur tous les arts de la scène. Au programme pour le 75e anniversaire du festival, 35 spectacles de théâtre, de danse, de musique, d’opéra, de cirque et 66 représentations qui viendront rythmer la vie des Lyonnais et des touristes de passage dans le Rhône.

Au Grand théâtre, les Nuits de Fourvière et la Biennale de la danse vont notamment s’associer pour présenter « Alarm clocks », une nouvelle performance de Camille chorégraphiée par Robyn Orlin donnant lieu à une grande aventure humaine, aquatique et transatlantique. Cette collaboration se poursuivra avec Josef Nadj qui présentera pour la première fois en France son spectacle Omma. Enfin, elle se terminera avec Room With A View, un spectacle dans lequel RONE et (LA)HORDE explorent les formes de révolte par la danse et la musique.

De nombreux artistes musicaux présents

Cet été promet des concerts de grandes figures françaises et francophones (Alain Souchon, Woodkid, Philippe Katerine, Benjamin Biolay, Stephan Eicher, Catherine Ringer, Pomme, Jane Birkin, Louis Chedid etc.) ainsi qu’internationales (Melody Gardot, Asaf Avidan, Selah Sue, Mogwai etc.), sans oublier plusieurs propositions orchestrales dont la Symphonie n°9 de Beethoven avec l’Orchestre national de Lyon, ainsi que François Morel et son complice Antoine Sahler avec l’orchestre du Conservatoire à rayonnement régional.

Des spectacles de théâtre, de cirque, d’opéra et de musique viendront compléter cette belle programmation, promettant un été où la culture retrouvera sa place si importante à Lyon.