Les nuits d’Istres auront lieu du 4 au 10 juillet

Le festival de musique Les nuits d’Istres va avoir lieu cet été du 4 au 10 juillet. Avec cinq soirées de concerts au lieu de quatre habituellement. Au programme du jazz, du rock, de la disco funk, rap et autres styles musicaux. Sont à l’affiche notamment Louane, Avishai Cohen, Earth Wind and Fire, The Australien Pink Floyd show ou encore Sofiane Pamart pour le moment.

La billetterie est d’ores est déjà ouverte sur le site de la ville www.istres.fr .