Les palmiers lyonnais menacés par un papillon d’Amérique du Sud

Un papillon en provenance d’Uruguay et d’Argentine, nommé "Paysandisia archon", a été signalé pour la première fois à la fin du mois de juillet dans le quartier de Beaunant à Sainte-Foy-lès-Lyon. Depuis plusieurs années, l'insecte ravageur est apparu dans les départements de l'Ain et du Rhône et semble s’étendre dans ce dernier. Ce lépidoptère menace aujourd’hui les palmiers en se nourrissant des fibres du tronc et des feuilles.

Depuis deux ans, les palmiers du parc de la Tête d'Or sont traités par les jardiniers afin de les protéger.

ML