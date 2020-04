Les policiers multiplient les usages de drones dans la région

Après les tests effectués à Lyon et Villeurbanne, les forces de l’ordre étendent l’utilisation des drones à plusieurs communes de l’Est lyonnais.



À Genas, Sathonay-Camp ou encore Jonage, des appareils sont déployés et rappellent à l’ordre les personnes qui ne respecteraient pas le confinement. Ces engins servent également à cibler les contrôles et faire de la pédagogie.



Un dispositif qui permet de faciliter le travail des policiers dans une période où ces derniers sont parfois débordés.