Les pollens sont de retour dans la région

C’est le retour du printemps, mais aussi du pollen !

Le mélange des pollens du moment à savoir ceux de peuplier, frêne et aulne sont très présents dans la région et plus particulièrement en Saône-et-Loire et la Côte-d’Or. Ils font monter le risque d’allergie au niveau moyen et passe les départements en vigilance jaune.

Les pollens de charme, saule, platane, chêne, graminées, bouleau, cyprès pourrait également faire monter le risque d'allergie au niveau moyen dans de nombreux départements.

Voici quelques conseils pour survire aux allergies en ce moment :