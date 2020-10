Les pompiers du Rhône manifesteront ce mercredi

Les pompiers vont manifester ce mercredi à Lyon après les agressions dont ils ont été victimes en intervention ce week-end.



Pour rappel, les pompiers ont essuyé des jets de projectiles samedi soir à Rillieux-la-Pape. Ils ont été la cible de jets de pierres et de boules de pétanque.



Ce dimanche matin, c’est un pompier de la caserne Rochat qui a été blessé à la tête en voulant empêcher un homme armé d’une machette de s’en prendre à des clients d’un bar dans le 7e arrondissement. Selon le syndicat Sud SDMIS “Le sapeur-pompier blessé s’en sort avec des points de sutures sur le crâne et ses jours ne sont pas en danger.”



Les pompiers se rassembleront ce mercredi à 14h et déposeront les casques devant la préfecture.

Unité TOTALERASSEMBLEMENT SPP, SPV, PATS et Citoyens solidaires le 7 octobre 2020 rue Rabelais à 14h.NOUS DÉPOSERONS… Gepostet von SUD SDMIS am Sonntag, 4. Oktober 2020