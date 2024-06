Les premiers bouchons de l’été attendus ce vendredi à Lyon !

Bison Futé a annoncé des prévisions chargées pour le premier week-end de départs en vacances d’été, avec un drapeau orange sur tout le territoire vendredi, sauf en Île-de-France où il sera rouge. L'A7 entre Lyon et Marseille est à éviter de 15h à 20h. Samedi, le trafic restera dense en région parisienne et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, avec des perturbations sur l'A7 de 10h à 17h. Dimanche, un drapeau orange est prévu dans la région, surtout dans le sens des retours, affectant l'A7 entre Orange et Lyon de 17h à 19h, ainsi que l'A47 entre Saint-Étienne et Lyon de 16h à 20h.

T.T