Les principales annonces d’Edouard Philippe

Edouard Philippe a présenté ce mardi après-midi le plan de déconfinement à l’Assemblée Nationale. Pour éviter la propagation du virus le déconfinement va s’effectuer de manière progressive.

“Protéger, tester, isoler” les trois mesures clés du discours.

Le respect des gestes barrière ( lavage de main , distance social, masques..) va continuer à être appliqué, la France qui a fait face à une pénurie de masques chirurgicaux devrait pouvoir mettre à disposition 100 millions de masques à partir du 11 mai.

700 000 tests virologiques seront disponibles en France chaque semaine afin de pouvoir reconnaitre et isoler au plus vite les personnes contaminées pour briser la chaîne de transmission. Toute personne testée positive devra s’isoler.

Le déconfinement se fera par département pour s’adapter à la réalité des territoires. Tous les soirs à partir du 7 mai, les résultats département par département seront annoncés. Les départements classés “rouges” devront faire face à un déconfinement plus encadré.

Les écoles

“Le retour des enfants sur le chemin des écoles est un impératif” mais se fera sur la base du volontariat avec des règles sanitaires strictes (pas plus de 15 par classe) Le port du masques ne sera pas obligatoire pour les maternelles mais ils seront mis à disposition.

Les collèges vont rouvrir le 18 mai en commençant par les 6ème et 5ème pour les régions les moins touchées, le port du masque sera obligatoire. Pour les lycées la décision sera rendue fin mai.

Les transports

“Les transports sont un dispositif clés pour la reprise économique“. Le port du masque y sera obligatoire . Un siège sur deux va cependant être banalisé et des marquages au sol seront présents pour aider au respect de la distanciation sociale.

Le travail

L’Etat encourage “le maintien du télétravail lorsque cela est possible“, autrement un système de roulement devra être mis en place dans les entreprises pour faciliter le respect de la distanciation sociale, le port du masque est dans ce cas conseillé. Les commerces devront quant à eux organiser le flux de personnes présentes, le port du masque ne sera pas obligatoire bien que le commerçant puisse choisir de l’imposer.

Les centres commerciaux de plus de 40 000 m2 vont restés fermés.

Vie sociale jusqu’au 2 juin

Il vous sera possible de circuler librement dans un rayon de 100km. les déplacements à plus de 100 km de chez soi et qui ne devront être faits que pour le travail ou motif familial impérieux. Les plages, parcs, jardins, restaurants, bars, cafés, musées, cinémas, salles de concert, salles des fêtes seront fermées jusqu’au 2 juin minimum.

Il n’y aura pas non plus d’événements sportifs ou de cérémonie religieuses possibles bien que les lieux de cultes rouvrent à partir du 11 mai, tout comme les cimetières.

Fin mai les décisions pour la prochaine phases de déconfinement seront prises.