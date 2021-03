Les professionnels de la culture se mobilisent

Cela fait un an que la culture est mise sur le côté. En effet, le 29 février 2020 après un conseil des ministres exceptionnel, plusieurs mesures avaient été prise. Ainsi, les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans des lieux fermés sont annulés, les cinémas et les lieux de spectacles ferment.

Cette fermeture qui perdure n’est pas non plus comprise après les déclarations d’Emmanuel Macron en novembre dernier : ” La culture est essentielle à notre vie de citoyenne et de citoyens libres.”

Les acteurs de la culture insiste sur l’impact économique, avec une chute des revenus au niveau européen (Source EY) :

– 76 % pour la musique

– 90 % pour les spectacles vivants

De plus, 56 % des artistes des arts visuels ont perdu plus de 50 % de leurs revenus (enquête ADAGP).

Ils ont également observé une baisse de 70 % de fréquentation des salles de cinéma (selon CNC). Ainsi, 1,3 million d’emplois sont menacés.

Les acteurs culturels mettent en garde sur le risque de créer une “génération sacrifiée”, car beaucoup doivent renoncer à leurs métiers, faute de pouvoir en vivre.

Ils appellent l’Etat à déconfiner la culture, dans des conditions compatibles avec le fonctionnement et le modèle économique de chacun :

Poursuivre les négociations menées pour la réouverture progressive des établissements culturels et ainsi donner une véritable visibilité aux professionnels sur leur calendrier de reprise.