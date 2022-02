Les Restos du coeur demandent des engagements aux candidats

Comme avant toutes les élections présidentielles, les Restos du Cœurs ont publié mardi, un plaidoyer où ils appellent les candidats à l’élection présidentielle à se saisir d’une série de sujets pour lutter contre la précarité.

Au total, douze engagements sont évoqués. L’association demande aux candidats de détailler leur projet et de prendre « 12 engagements pour la solidarité ». Ce plaidoyer comporte deux axes principaux, la première pour lutter contre la précarité des plus jeunes et l’autre axe, concerne principalement des mesures de soutien aux associations.

La priorité à la jeunesse

La lutte contre la précarité des plus jeunes est primordiale pour l’association puisque la moitié des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans. Parmi les douze engagements il y a un accès à l’alimentation facilité et un accompagnement renforcé aux personnes les plus démunies de moins de 25 ans, « afin de lutter contre la précarité de demain ».

Une autre priorité de l’association, la question du logement. Le plaidoyer demande aux candidats d’agir pour limiter les loyers, parfois exorbitants dans les grandes villes et d’améliorer l’accès aux logements sociaux.

Soutenir les associations

Concernant l’associatif, les Restos du Cœur appelle les candidats à encourager le bénévolat et à maintenir 1 000 euros, le plafond de la loi Coluche, qui permet la défiscalisation de 75% des dons aux associations. .