Les supporters parisiens interdits de déplacement à Marseille

Il n’y aura pas de supporters parisiens au Vélodrome pour le clasico de dimanche. La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté pour interdire la présence de fans du PSG ce dimanche.



L’arrêté publié au Journal officiel précise : “Le dimanche 24 octobre 2021, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Paris-Saint-Germain, ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d’Ile-de-France, d’une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d’autre part”.



Une décision prise en raison des “relations entre supporters de l’OM et du PSG qui sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ; que ce fort antagonisme s’est traduit par la récurrence de jets de projectiles et de l’allumage d’engins pyrotechniques par des supporters des deux clubs”.



La dernière fois que des supporters du PSG ont pu investir le stade Vélodrome remonte au mois d’avril 2015.