Les TCL adaptent leur offre

A la suite des dernières annonces gouvernementales, le SYTRAL ajuste l’offre de ses réseaux dès ce mardi.

Au regard de la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires, l’offre en journée sera ajustée à 86% et les lignes Junior Direct suspendues. L’allégement de l’offre en soirée sera maintenu pour accompagner les restrictions liées au couvre-feu.

Le SYTRAL maintiendra une desserte adaptée de l’ensemble des établissements de santé et des centres de dépistage et de vaccination.

Les cars du Rhône :

L’offre des lignes régulières est maintenue.

Les lignes scolaires s’adaptent le temps de la fermeture des établissements d’enseignement. Jusqu’au vendredi 30 avril inclus, l’ensemble des lignes scolaires est suspendu le temps de la fermeture des établissements d’enseignement.

Du lundi 26 au vendredi 30 avril : les lignes scolaires qui desservent les écoles primaires circulent.

Le réseau Libellule :

Les lignes scolaires seront suspendues suite à la fermeture des établissements. L’offre des lignes régulières sera maintenue à l’identique notamment pour faciliter les déplacements vers les centres de vaccination de l’Escale et du Centre Hospitalier Nord.