Les tests antigéniques et les autotests autorisés pour les enfants

Alors que les élèves de primaire et de maternelle ont fait leur retour à l’école, la Haute autorité de santé autorise les tests antigéniques et les autotests pour les enfants.



Cela permettrait d’augmenter sensiblement la facilité et la capacité de dépistage du Covid-19, notamment dans les écoles. Ces “tests antigéniques sur prélèvement nasal ont l’avantage d’allier rapidité de résultat et possible utilisation de manière répétée chez un plus large public” selon la Haute autorité de santé.

Ces tests étaient auparavant réservées aux plus de 15 ans. Mais “à la lumière de récents travaux de modélisation”, l’HAS estime “que ces tests peuvent être un outil de dépistage chez les moins de 15 ans” et qu’ils sont “pertinents pour briser les chaînes de contamination, notamment en milieu scolaire”.



“La HAS considère qu’une utilisation plus large de leur forme autotest présente un intérêt en milieu scolaire” et recommande des tests “au moins une fois par semaine selon les modalités de prélèvement les plus adaptées à l’âge, aux capacités de l’enfant et au contexte local”.



Le résultat est obtenu en 15 à 30 minutes et ils sont moins invasifs que les prélèvements nasopharyngés car l’écouvillon est enfoncé moins profondément dans le nez.