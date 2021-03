Les trottoirs rendus aux piétons à la Croix-Rousse !

Rendre les trottoirs aux usagers, voici l’objectif. A partir de ce samedi, les trottoirs du boulevard de la Croix-Rousse et ainsi que du Gros Caillou jusqu’au collège de la Tourette, vont être rendus aux piétons.



Cette décision permet d’assurer la sécurité, faciliter les déplacements et contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitantes et des habitants.

En effet, précédemment toléré, le stationnement compromettait la sécurité des personnes à mobilité réduite, des passages piétons et des services d’incendie.



A l’occasion de cette mesure, le samedi 20 mars au matin, seront proposés :

un stand d’informations devant la mairie du 4ème, en présence des élus des deux arrondissements.

une distribution d’informations à destination des habitants, dont les automobilistes, pour expliquer la mesure et faire évoluer les pratiques et les comportements.