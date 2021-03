Les ventes de fromages ont explosé en 2020

Les Français ne se sont pas privés en matière de fromage l’année dernière.



Selon les chiffres de FranceAgriMer – Kantar, repérés par le journal spécialisé Les Marchés, les ventes de fromages pour les particuliers ont explosé en 2020. Comme tous les aliments “réconfort” le fromage a battu.

Les ventes de fromages de chèvre ont augmenté 7,2 %. La hausse est encore plus importante pour les fromages au lait de vache qui ont vu leurs ventes décoller de 8,5%.



Parmi les fromages les plus consommés on retrouve :

– la mozzarella +21.2%

– La raclette +12.2%

– le comté +8.2%

– l’emmental +7.8%

A noter d’ailleurs que les ventes de raclette ont été particulièrement importantes cet hiver et notamment en octobre, +17%.