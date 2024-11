Les Verts réchauffent le Chaudron

L'AS Saint-Etienne s'impose pour la 3e fois de la saison à domicile !

Après Lille (1-0) et Auxerre (3-1), c'est Strasbourg qui vient chuter dans le Chaudron ce samedi, 2-0 (Nadé 51e et le 3e but de Sissoko cette saison à la 78e).

Les Verts recollent avec 10 points à Angers et provisoirement à Auxerre et Nantes, sachant que derrière Le Havre et Montpellier s'affrontent demain à 17h.

En plus de la bonne opération du point de vue comptable, à noter la solidité caractérisée par le 2e clean sheet des hommes d'Olivier Dall'Oglio cette saison.

Prochaine rencontre, et non des moindres, dimanche prochain à 20h45 au Groupama Stadium pour le grand retour du Derby contre l'OL pour tenter de décrocher la première victoire à l'extérieur sur cet exercice 2024-2025.

