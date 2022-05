Les Verts restent barragistes après leur défaite à Rennes

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée face au Stade Rennais ce samedi soir lors de la 35e journée de Ligue 1 au Roazhon Park (2-0). Dominés tout au long de la partie, les joueurs de Pascal Dupraz n’ont pas su se mettre au niveau des actuels 3es du championnat de France. Pourtant concentrés défensivement pour tenter de ne commettre aucune erreur, l’ultra domination rennaise aura tout de même permis à Lovro Majer d’inscrire un doublé (41′, 84′) scellant la victoire des locaux.

Avec ce résultat, les Verts sont toujours 18es et donc barragistes. Même si il y a eu du mieux en défense contrairement aux dernières sorties, le 2e but des Rennais vient tout de même encore d’une erreur individuelle de Mangala. Offensivement, ce fut extrêmement compliqué pour les joueurs du Forez d’exister avec un trop gros manque de liant entre les milieux de terrain et les attaquants qui se sont retrouvés esseulés tout au long de la partie sans pouvoir faire grand chose.

Il faudra en tout cas montrer un tout autre visage le week-end prochain dans un nouveau duel périlleux face à Nice, qui viendra clôturer une série de matches infernaux pour les Verts (Monaco, Rennes, Nice). Après ça, l’ASSE recevra Reims et se déplacera à Nantes pour tenter d’assurer son maintien soit en sortant de la zone rouge, soit, si nécessaire, en passant par une double confrontation de barrage. Tout sera compliqué jusqu’au bout et les joueurs devront faire preuve de solidité mentale pour rester dans l’élite à l’issue de la saison.