Ligue 2 : à Grenoble, des Verts toujours au top !

L'AS Saint-Etienne s'impose au stade des Alpes 2-0 contre Grenoble lors de la 34e journée de Ligue 2.

Les 3 points ont mis du temps à venir pour les Verts, mais l'essentiel est assuré pour les hommes d'Olivier Dall'oglio, qui n'ont jamais paniqué, et qui font toujours preuve d'une sérénité implacable.

Les buts à la 80e (Batubinsika) et 87e (Chambost), leurs permettent donc de renforcer cette 3è place avec maintenant 7 points d'avance sur Rodez (vainqueur du Paris FC 1-0), et d'être toujours à touche-touche avec Angers second (vainqueur 2-1 à Guingamp).

Prochaine rencontre ce samedi 15h à Geoffroy Guichard contre Caen.

Thibaut Barbe