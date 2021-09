Les Voies Lyonnaises : le grand projet de la Métropole de Lyon pour sécuriser les pistes cyclables

Le Réseau Express Vélo devient les Voies Lyonnaises, a indiqué la Métropole de Lyon. Ce réseaux de grandes pistes cyclables, aussi appelées « autoroutes à vélo » par Grégory Doucet, le maire de Lyon, change de nom mais demeure dans cette volonté d’encourager les mobilités actives et faciliter les déplacements à vélo.

En tout, 12 lignes « pensées comme un réseau de transport en commun », vont être crées d’ici 2026 afin de relier Lyon aux communes de sa périphérie, mais aussi ces villes entre elles, pour un total de 250km de voies cyclables étalées sur 40 des 59 communes de la métropole lyonnaise (48 en 2030 pour un total de 355km de pistes cyclables).

🚲 Pour proposer à tous des trajets + sécurisés et + fluides, la Métropole de #Lyon dévoile son Réseau Express Vélo : les Voies Lyonnaises !

➡ Un réseau de 12 lignes sur 250km de voies cyclables d'ici 2026 ! Ensemble, ouvrons de nouvelles voies ! #SurlesVL pic.twitter.com/FHVN3Aa1rW — Métropole de Lyon (@grandlyon) September 22, 2021

Afin de « booster la pratique du vélo au quotidien », la Métropole promet, via ces Voies Lyonnaises, « des voies sécurisées, réservées aux cyclistes et séparées du reste de la route », larges de 3-4 mètres, avec des itinéraires continus et avec une signalétique précise et visible.