L’établissement scolaire de Mongré simule un exercice “attentat intrusion”

Dans le Beaujolais, l’établissement scolaire Notre-Dame de Mongré a accueilli un exercice « Attentat intrusion » ce mercredi.



Au sein de l’établissement catholique, une simulation d’attaque terroriste, impliquant trois terroristes et des victimes a eu lieu. L’exercice a mobilisé 15 policiers municipaux, 2 agents de surveillance de la voie publique, 25 pompiers, des véhicules d’intervention ainsi que des élèves.



Coordonné par le Service Départemental Métropolitain

d’Incendie et de Secours (SDMIS) et la Police municipale Caladoise, cet exercice avait “simplement vocation à permettre aux services de secours et de sécurité du territoire de travailler ensemble in situ pour tester leurs chaînes d’alerte” d’après un communiqué de presse de la mairie de Villefranche.



“Ce type d’exercice permet à nos agents d’améliorer leur pratique et leurs

modes d’intervention mais aussi d’accroître l’efficacité de la coopération

quotidienne entre des services de secours et de sécurité qui se connaissent ainsi beaucoup mieux”, a précisé Alexandre Portier, adjoint à la Sécurité.