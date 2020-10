L’exposition “Portraits d’artistes et vues de Lyon” au musée Jean Couty

Une nouvelle exposition arrive au musée Jean Couty. Portraits d’artistes et Vues de Lyon réunit jusqu’au 11 avril plus de 90 photographies de Robert Doisneau, dont une vingtaine jamais montrée au public, que viennent compléter 17 œuvres de Jean Couty.



L’exposition s’articule autour de portraits et ateliers d’artistes, d’une part, et vues de Lyon, d’autre part.

Le public peut découvrir, au travers l’œil de Doisneau, de nombreux artistes certains au travail et d’autres dans leur intimité. On retrouve Braque, Léger, Dubuffet, Nicolas de Staël, Utrillo, Leonor Fini, Sempé, Wolinski…

Le deuxième volet met à l’honneur la capitale des Gaules Cette section présente plus d’une vingtaine de photographies de Doisneau mais aussi 12 peintures – huiles sur toile – et 5 dessins de Jean Couty représentant des

vues de Lyon

Musée Jean Couty : 1, place Henri Barbusse, 69009 LYON

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 11 h à 18 h

Tarifs : plein tarif : 6 €, tarif réduit : 4 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Renseignements : 04 72 42 20 00

musee@museejeancouty.fr