LFB : Lyon Asvel féminin s’arrête en quart de finale de playoffs

Après avoir déjà perdu à domicile au match aller des quarts de finale de playoffs de Ligue féminine de basket, Lyon Asvel féminin s'est à nouveau incliné ce lundi soir 79 à 60 face à Basket Landes pour le match retour. Un résultat synonyme d'élimination dans ces phases finales pour ce qui était le dernier match dirigé par David Gauthier qui ne devrait plus être l'entraîneur la saison prochaine. Cela fait suite à une saison marquée par les blessures et qui aura été compliquée en tout point. Désormais il faudra se ressourcer cet été et repartir d'une page blanche pour espérer triompher à nouveau dès la saison prochaine.