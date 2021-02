L’hôpital Nord-Ouest victime d’une cyberattaque, des opérations reportées

Une cyberattaque a touché l’hôpital Nord-Ouest ce lundi matin, les sites de Villefranche, Tarare et Trévoux sont impactés.



En attendant qu’une solution, les opérations qui étaient prévues ce mardi sont reportées en raison de gros dysfonctionnements. Aucun transfert de patients n’est programmé.



La sécurité des patients actuellement pris en charge dans le service de soins continu et de réanimation de Villefranche est assurée. La maternité est en mesure d’accueillir les futures mamans et les naissances par césariennes restent assurées.



Selon la direction de l’hôpital, “Les actions de limitation de la propagation du crypto-virus ont été mises en œuvre dès cette nuit : les accès au système d’information et à internet ont été coupés. Tous les postes de travail ont été déconnectés. A l’exception du standard des urgences, l’ensemble de la téléphonie a été rendue inaccessible. Les investigations techniques se poursuivent avec l’aide de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information. Les patients nécessitant le recours aux services d’urgences du site de Villefranche et du site de Tarare sont orientés vers d’autres hôpitaux ou cliniques et ce jusqu’à nouvel ordre”.

