Ligue 1 à 16 ou 18 équipes : Jean-Michel Aulas est favorable

Ce mardi, à l’occasion de l’événement e-think 2021 dont il est ambassadeur, Jean-Michel Aulas a pris la parole concernant l’avenir de la Ligue 1.



Le président de l’Olympique Lyonnais a abordé un projet plus que surprenant. Celui d’un championnat à seize ou dix-huit.



“Il y a donc un consensus à partir sur une organisation à 16 ou à 18, mais qui reverrait aussi le système professionnel : cela pourrait être trois groupes de 16 équipes, ou une Ligue 1 à 16 et une Ligue 2 à deux groupes de 12, ou encore une Ligue 1 à 18 et une Ligue 2 à 18 aussi“, a expliqué le président rhodanien. “Il faut resserrer l’élite pour avoir de plus en plus de matches attractifs. La valorisation à la télévision ou via le digital vient de l’attractivité. Celle-ci doit permettre d’avoir du suspense jusqu’au bout de la compétition. On a aussi imaginé des phases de play-off comme un certain nombre de nations ou le Top 14 le font aujourd’hui.”



Jean-Michel Aulas a justifié cette idée par le nombre importants de matchs internationaux qui bouleverse trop les calendriers de clubs. Selon lui, la Ligue 1 pourrait trouver un intérêt médiatique bien plus intéressant.